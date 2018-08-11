«Вадим Рабинович хорошо понимает свой электорат и его запросы». Так политолог Петр Олещук в эфире NewsOne прокомментировал вхождение в команду партии «За життя» Виктора Медведчука, который будет развивать направление по развитию связей со странами СНГ и установлению мира в Украине.

По словам Олещука, исходя из программы партии, линия поведения Рабиновича вполне логична и прогнозирована.

«Лидер политсилы говорит о необходимости прямых переговоров с РФ и так называемыми самопровозглашенными республиками — и после этого приглашает в партию Медведчука, который принимает это предложение. Понятно, почему: в данный момент он единственный, кто выполняет соответствующие функции в этих прямых переговорах, опираясь на мандат со стороны президента», — сказал политолог.

Он считает, что состоявшие обмены по большому счету стали результативными именно благодаря участию Медведчука, которому доверяют представители Луганска и Донецка, о чем они неоднократно заявляли.

«По большому счету каких-то других вариантов в этой ситуации быть не может. Что касается электоральной базы, то ее показывают те же рейтинги и соцопросы. С одной стороны, она очень широкая, с другой – всё-таки имеет рамки, которые определены электоральными предпочтениями. По-моему мнению, позиция Рабиновича вполне логична, исходя из понимания электората «За життя» и его запросов», — подчеркнул Петр Олещук.

Как сообщалось ранее, во время презентации программы по выходу Украины из экономического и политического кризиса лидер «За життя» Вадим Рабинович начал формировать команду партии, куда, по мнению зрителей, должны быть приглашены: Виктор Медведчук (установление мира и отношения со странами СНГ), Виктор Суслов (экономика), Виталий Шабунин (борьба с коррупцией), Евгений Педаченко (медреформа), Валентин Наливайченко (внешняя политика).