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За прошедшие сутки, 10 августа, противник 36 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, в том числе дважды из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции у Лебединского и Шумов, что на Горловском направлении.

В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды обстреляли позиции украинских защитников у Павлополя и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил за эти сутки нет.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, четыре – получили ранения.
ForUm

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