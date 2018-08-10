Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту решения Киевского районного суда Полтавы, который постановил закрыть уголовное дело.

Потерпевший по данному делу Сергей Ряполов намерен обжаловать закрытие производства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судья Андрей Антонов, который закрыл уголовное дело, будет отвечать за заведомо неправосудное решение.

Военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил, где он проверял готовность к противодействию российской агрессии на юге Украины, организации береговой обороны и защиты побережья Азовского моря.

Сегодня, 10 августа, в Запорожской области под Каменским столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли 6 человек, из которых 5 - несовершеннолетние. Травмированы в результате ДТП 12 человек.

Полиция задержала водителя грузовика.

В сети обнародованы фотографии новой самоходной артиллерийской установки «Богдана».

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал об испытаниях новой 155-мм самоходной гаубицы.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог в размере 3 млн гривен для бывшего первого заместителя председателя правления «Укргаздобычи» Алексея Тамразова, подозреваемого в попытке дачи прокурору взятки в размере 200 тыс. долларов.

Обращение матери украинского политзаключенного Олега Сенцова Людмилы о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Незаконно удерживаемый в РФ украинский режиссер Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Военнослужащий Объединенных сил, с которым была потеряна связь в ходе боестолкновения возле Майорска 8 августа, погиб.

Расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого занимается Служба безопасности Украины. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.