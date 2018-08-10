Прошла неделя после начала нового и крайне опасного обострения в украинско-венгерских отношениях.

За это время шумиха вокруг назначения в Венгрии, которое вызвало скандал, постепенно утихла, но проблема остается нерешенной. Более того, за это время Будапешт так и не ответил на официальную ноту украинского МИД.

Напомним: в начале августа стало известно, что в венгерском правительстве с недавних пор назначен уполномоченный министра «по вопросам развития Закарпатской области». Создание такой должности - вещь беспрецедентная, ведь речь идет, по сути, о посягательстве на суверенитет Украины в регионе.

Киев отреагировал заявлением с достаточно жесткими формулировками. Украина требует, чтобы венгерское правительство изменило название этой должности, а в противном случае обещает реагировать вплоть до запрета въезда профильных венгерских чиновников.

Примечательно, что против самого уполномоченного, Иштвана Грежи, который теперь может стать персоной нон грата, у Киева нет никаких возражений.

Возмущение МИД не смягчило и то, что последние два года в Венгрии уже существовала похожая по функциям должность - ведь она была очень отличная по названию.

Между тем, есть впечатление, что венгры до конца не понимают, почему именно возмутился Киев. По крайней мере, об этом говорится в комментарии самого Грежи, который не замечает ключевой проблемы и переводит ее в плоскость общего кризиса в отношениях между Киевом и Будапештом.

Интересная деталь: новое обострение уже взяли в оборот в России.

Российские и пророссийские медиа в последнюю неделю активно нагнетали конфликт.

В частности, в последние дни активно рекламировались интернет-публикации, по версии которых Иштван Грежа, мол, будет готовить референдум по отделению Закарпатья.

Подчеркнем: несмотря на негодование Киева из-за нового назначения, версия о «референдуме» не имеет украинских корней. Это предположение вообще не имеет оснований (подробнее об этом чуть ниже); в заявлениях МИД о нем речь не шла; да и в неофициальном общении ЕвроПравда не слышала от украинских чиновников даже намеков на такую возможность.

Более того, Киев даже не возражает против особого внимания Будапешта к Закарпатью и его венгерской общине.

Но что же будет делать Венгрия?

Источники свидетельствуют, что 9 августа венгерский МИД планировал принять и обнародовать официальный ответ на украинские претензии - но этого так и не произошло. Похоже, решение о том, как реагировать на возмущение Киева, там до сих пор не принято.

Ситуация остается «подвешенной».

Но если рассуждать прагматично, то в первую очередь официальный Будапешт не заинтересован в скандале вокруг нового назначения Иштвана Грежи.

Ведь даже если предположить, что это была целенаправленная провокация Венгрии, то какова ее цель? Трудно найти мотивы этого - кроме разве что желания «потроллить» Киев или пощекотать нервы. Это в целом вписывается в стиль внешней политики Виктора Орбана и Петера Сийярто, но это не та цель, ради которой стоит сохранять и обострять новый конфликт.

Затягивание с решением конфликта бьет исключительно по венграм. По обе стороны границы.

Чем дольше Будапешт медлит с объяснениями - тем громче будут звучать предположения и гипотезы, которые будут вредить Орбану на международной арене. В том числе абсурдные, вплоть до предположений об аннексии или аншлюсе. И именно Венгрии выгодно остановить этот снежный ком еще в зародыше.

Но больше всего от нового конфликта могут пострадать венгры Закарпатья

Во-первых, такая политика Будапешта уже наносит огромные репутационные потери как Венгрии, так и венгерской нацменшине Закарпатья. Компенсировать их будет трудно. На эмоциональном и медийном уровне уже создано клише о «венгерском сепаратизме», эти действия его только усиливают, а российская пропаганда падает на благодатную почву.

К слову, разговоры об этом невероятно оскорбляют и задевают венгров, ведь всюду в Европе венгерские нацменьшинства всегда идут на сотрудничество с властью, а их представители традиционно вступают в коалиции с властью, какой бы она не была.

Так, в Украине венгерский нардеп Василий (Ласло) Брензович даже после года жестких дебатов по закону об образовании - так и не вышел из пропрезидентского большинства в Верховной Раде. А в Словакии и Румынии, где доля венгров выше, чем у нас - местные венгерские партии (Most-Hid и Демократический союз венгров Румынии), несмотря на все сложности, входят в правительственные коалиции.

Во-вторых, отказ изменить название должности ничем не поможет и ничего не даст Будапешту. Не существует того, что компенсирует возможные репутационные потери.

Так, если в конфликте вокруг образовательного закона все можно оправдать защитой прав венгерской общины как сакральной ценности, то в случае с назначением Иштвана Грежи речь идет об обычной бюрократии – названии должности. Тем более, что украинский МИД четко отметил: недоразумение так же быстро исчезнет, если Будапешт не будет идти на конфликт и переименует новую должность уполномоченного.

В-третьих, если Будапешт ответит отказом, то Грежа очень быстро получит запрет на въезд и физически не сможет выполнять свои обязанности в Украине.

До сих пор Киев запрещал въезд только радикалам из «Йоббика», которые не скрывали своих притязаний на Закарпатье. А сейчас – официальный правительственный представитель может оказаться с ними на одном уровне. Это будет означать переход конфликта на принципиально новый уровень.

И даже если на промежуточном этапе Иштван Грежа сможет ездить в Украину без изменения названия его должности, то о сотрудничестве с украинскими должностными лицами он может просто забыть. Трудно даже представить, чтобы после нынешнего скандала венгерский уполномоченный с таким названием должности смог бы открыть или презентовать реконструированный детсад или школу на Закарпатье.

В-четвертых, чем дольше Будапешт медлит со сменой должности Иштвана Грежи, тем больше вопросов будет возникать к его предыдущей работе на Закарпатье.

А это, среди прочего, и «план Эгана Эдэ», вокруг которого уже был скандал, и курсы по изучению венгерского языка, и гуманитарные проекты. При сохранении противостояния, со временем они будут восприниматься уже не как помощь Закарпатью или трансграничное сотрудничество, а как подозрительные, потенциально нездоровые действия. В итоге это поставит под сомнение весь позитив инициатив Венгрии в Украине.

В-пятых, на создание должности уполномоченного по развитию Закарпатской области и скандал вокруг него уже обратили внимание как в ЕС и НАТО, так и в соседних Румынии, Словакии, Сербии, где Будапешт проводит аналогичную политику защиты иностранных венгров, в том числе путем создания различных спецдолжностей.

Тем более, что и Румыния, и Словакия ранее куда резче реагировали на некоторые шаги Будапешта, чем сегодня Киев.

К примеру, в августе 2009 года в Словакию не пустили... тогдашнего президента Венгрии Ласло Шойома! Это произошло в разгар спора между Будапештом и Братиславой вокруг нового словацкого языкового закона и прав венгерского нацменьшинства в Словакии. Ему запретили пересечение словацкой границы даже несмотря на то, что обе страны на тот момент были в ЕС и Шенгенской зоне.

Сейчас есть риск, что украинско-венгерские отношения могут развиваться по «словацкому сценарию», и это сегодня точно не в интересах Будапешта.

«Венгрия превыше всего», - отмечают Виктор Орбан и его команда едва не каждый раз, когда их упрекают в чрезмерной конфликтности или агрессивности в политике.

Но сегодняшнее недоразумение с Киевом вокруг должности Грежи, которое вредит именно Венгрии, точно не вписывается в эту концепцию.

Хотелось бы верить, что в венгерской столице это уже поняли, а промедление с адекватной реакцией на протесты Киева не имеет политических причин. В конце концов, при желании его всегда можно объяснить - например, отпуском Виктора Орбана.

И действительно, отношения с Украиной слишком важны лично для венгерского премьера (ЕвроПравда неоднократно доказывала, что Орбан лично определяет их стратегию). А нынешнее обострение - слишком резонансное, чтобы улаживать его без согласования с премьером.

Потому что если в Будапеште этого не понимают, то мы стоим на пороге серьезного кризиса, по сравнению с которым «образовательный конфликт» уже не будет выглядеть большой проблемой.

Именно поэтому сейчас в отпуск ушел и новый «уполномоченный по Закарпатью» Иштван Грежа, пробыв на новой должности чуть больше месяца.