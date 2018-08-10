Нынешний президент США Дональд Трамп – «расист», который не стесняется употреблять оскорбительное слово на букву «Н» в отношении афроамериканцев. Об этом в своих мемуарах написала бывшая советница Белого дома Омароса Маниго Ньюман.

Как пишет The Guardian, прежде чем попасть на государственную службу, она была участницей телешоу Трампа под названием «Ученики». Ньюман утверждает, что во время съемок нынешний президент «много раз» прибегал к расистским высказываниям. И это даже было записано, сообщает УНИАН.

Еще со времен предвыборной кампании Трампа обвиняли употреблении пренебрежительного слова на букву «Н» в отношении афроамериканцев во время съемок шоу. С тех времен ходили слухи о существовании вырезок со съемок с его расистскими выпадами. Ньюман в своей книге, которая появится на прилавках на следующей неделе, утверждает, что все эти слухи – правда.

По словам женщины, она сама была свидетелем того, как Дональд Трамп употреблял расистские эпитеты о муже главы канцелярии Белого дома Келлиенн Конуэй. Джордж Конуэй имеет филиппинское происхождение. «Посмотри на статью этого Джорджа Конвея! Долбанный нелояльный флипп! Проклятый гу-гу!», - цитирует слова Трампа Ньюман. Издание объясняет, что слова «флипп» и «гу-гу» - это оскорбительные определения для филиппинцев. Критики утверждают, что слова экс-советника Белого дома не заслуживают доверия. И, вероятно, она пытается очернить президента, чтобы отомстить за свое увольнение в декабре. Но сама Ньюман пишет, что это не так. Она подчеркивает, что перед увольнением «осознала, что Дональд Трамп действительно расист, ханжа и ненавидит женщин». «Моя уверенность в записи употребления им слова на букву «Н» и его частое использование этого слова были вершиной целой горы действительно убедительных вещей, которые я наблюдала рядом с ним, в частности, на протяжении последних двух лет», - утверждает женщина.



Использование слова на «Н» было не просто способом говорить. Хуже, именно так он думал обо мне и о афроамериканцах в целом», - добавила она, вспоминая времена своего ухода из Белого дома. Трамп был ведущим шоу «Ученики» на телеканале NBC в 2004-2015 годах, прежде чем объявил о намерении стать президентом США. Он до сих пор любит похвастаться своими высокими рейтингами в роли телезвезды. Во время предвыборной кампании в октябре 2016 года вспыхнул скандал, когда в прессу попала запись, на которой Трамп говорил что-то о том, как надо «хватать женщин за влагалище». Тогда шум в СМИ усилил продюсер первых двух сезонов «Учеников» Билл Пруитт, который добавил, что за кулисами шоу было и «нечто похуже».

Актер и комик Том Арнольд заявил, что у него есть видео, на котором Трамп говорит расистские вещи. «У меня есть все вырезки из «Учеников», на которых все плохие вещи, которые он когда-либо говорил, каждая обида и даже расистские выпады. Там он сидит в кресле и говорит слово на букву «Н», слово на букву «П», называет своего сына отсталым, он вел себя очень грубо с собственным ребенком», - говорил Арнольд. Однако компания Metro-Goldwyn-Mayer, которая владеет правами на телешоу, запретила публиковать видео «и-за различных юридических и контрактных требований».

