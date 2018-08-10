В Киеве на Майдане Незалежности взрывоопасных предметов не найдено, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
Отмечается, что сотрудники полиции тщательно обследовали территорию Майдана. В результате осмотра никаких опасных предметов и веществ правоохранители не обнаружили.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Усилия полицейских направлены на задержание и привлечение к ответственности «минеров».
Напомним, в дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Незалжности заминирован гранатами
Около 15:00 из-за сообщения о минировании была закрыта станция метро «Шулявская». Взрывоопасных предметов на станции метро не обнаружено.
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