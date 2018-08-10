Любимица миллионов украинцев Оксана Марченко приняла вызов #танціззіркамиchallenge от Леси Никитюк и передала эстафету певцу Павлу Зиброву. Информация об этом событии появилась в Instagram Оксаны.

«Друзі, незважаючи ні на що, я вирішила взяти участь в новому сезоні @tanci1plus1 на @1plus1_ua. А тому, безперечно, я приймаю виклик #танціззіркамиchallenge від @lesia_nikituk. У свою чергу, передаю танцювальну естафету екстравагантному артисту, співаку @pavlo_zibrov Ну, що, Пашо, а ти готовий танцювати??!)», — сообщила теледива, а также добавила видео с собственной танцевальной композицией.

Как известно, после предложения Леси Никитюк журналисты «ТСН» заявили, что они против участия Оксаны Марченко в проекте «Танцы со звездами». В Сети разгорелся настоящий скандал по этому поводу.

Поклонники телеведущей запустили флеш-моб в ее поддержку с хештегом #ТанцуйОксана!ТанцюйОксана! А часть из них встала на защиту знаменитости: под постами Марченко в социальных сетях стали появляться возмущенные комментарии относительно попыток украинских журналистов не допустить ведущую к участию в шоу, а также слова поддержки. Фаны Марченко напомнили коллективу «ТСН», что на дворе "не 37-й год", и участие ведущей принесет каналу небывалые рейтинги.

Кроме того, генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, комментируя выпад своих подчиненных, заявил, что работа телеканала строится исключительно на принципах редакционной свободы и непредвзятости. В проекте «Танці з зірками» участвуют самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, вне зависимости от своих политических взглядов и убеждений, — те, кого хочет видеть украинский зритель, - пояснил Ткаченко.