Международные партнеры предлагают Украине план урегулирования конфликта на Донбассе, который совпадает с шагами, ранее предложенными лидером ОО «Украинский выбор – право народа» Виктором Медведчуком, считает политолог Юлия Комарова, передает 112 Украина.

Она уверена, что Украине надо рассматривать все планы, которые предлагаются ее вниманию, однако наиболее спорным вопросом остаются условия размещения на Донбассе миротворческой миссии.

Комарова, что после активизации работы в рамках «нормандского» формата на уровне МИД, а также в случае успешного обмена пленными, можно ожидать более активной дискуссии в Раде о дальнейших планах действий на оккупированных территориях.

«Сейчас уже можно анализировать, какие дорожные карты будут предлагаться. Пока, те планы, которые были предложены нашему вниманию, - это то, что было первым делом предложено, - это так называемый план Медведчука. Как мы помним, он предусматривает 4 позиции: амнистия для всех участников событий на Донбассе, кроме людей, совершивших тяжкие преступления; проведение выборов в местные органы власти; об особом статусе для отдельных районов Донецкой и Луганской областей или в целом для этих областей; децентрализация по всей Украине, предоставление больших полномочий всем регионам Украины», - напомнила она.