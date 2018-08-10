Вчера, 9 августа, в Ужгороде на улице Бабьяка вблизи строительного гипермаркета внедорожник Volkswagen Touareg при повороте на улицу Линтура столкнулся с мотоциклом BMW, сообщает «Закарпаття онлайн».

В результате аварии мотоциклиста отбросило на бетонную опору рекламного билборда и он получил политравмы. Состояние пострадавшего удовлетворительное, с ним работали медики.

За рулем внедорожника была женщина, которая рассказала, что делала поворот на малой скорости и не увидела мотоцикл.

После столкновения, по словам очевидцев, водитель авто начала поспешно снимать с автомобиля номерные знаки.

По не подтвержденной официально информации, которую приводит ряд местных СМИ, автомобилем управляла жена главы Национальной полиции Украины Сергея Князева Виктория.

Как впоследствии сообщил один из свидетелей с места ДТП, по завершении следственных действий эвакуатор забрал мотоцикл и автомобиль. Женщина все это время сидела в автомобиле начальника полиции.

На место происшествия съехалось около полутора десятка друзей байкера. Они также убеждали, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg была экс-супруга руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева Виктория Князева.

Байкеры были настроены не агрессивно и настаивали на том, что виновница аварии могла бы просто заплатить их товарищу компенсацию за причиненные травмы и поврежденый мотоцикл и все бы мирно разошлись.

Сам пострадавший сейчас находится в больнице.

Издание отмечает, что на личность Князевой косвенно указывает тот факт, что она имеет квартиру по улице Линтура, 17 в Ужгороде и авто Volkswagen Touareg 2013 года, похожее на то, что фигурирует на фотографиях с места ДТП.

На то, что за рулем автомобиля, который сбил мотоциклиста, была ВИП-персона, указывает большое присутствие полиции на месте происшествия и оперативность, с которой на место аварии прибыли руководители полиции города и области.

Как известно, Сергей Князев ранее возглавлял ГУ УМВД Украины в Закарпатской области, впоследствии реформированное в ГУ НП Украины в Закарпатской области и жил в Ужгороде.