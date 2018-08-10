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Вчера, 9 августа, во время плановой проверки территории урочища «Лысая гора», что в Голосеевском районе столицы, сотрудниками Первого специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования были обнаружено противотанковые мины ТМ-35 в количестве 20 единиц и ТМ-41 в количестве 34 единицы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Все обнаруженные боеприпасы времен Второй мировой войны.

Группой пиротехнических работ обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.
ForUm

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