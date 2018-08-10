Национальное антикоррупционное бюро подало в суд исков о незаконных сделках на 6 миллиардов гривен. Об этом во время брифинга в пятницу сообщил глава НАБУ Артем Сытник, сообщает «Украинская правда».

«Те схемы, которые расследуются, очень часто связанные с заключением незаконных сделок, особенно это касается государственных закупок», – отметил он.

По его словам, за последнее полугодие суд вынес 23 решения по таким искам на сумму почти 1,5 миллиарда гривен.

Общая сумма по искам о незаконных сделках - 6 миллиардов.

Большинство подозрений ведомства касаются хищения государственных средств.

«60% сообщений о подозрении, составленных детективами и согласованных прокурорами, как раз подозрения по этим статьям», – сказал Сытник.

Больше всего подозреваемых, каждый девятый, по делам НАБУ – это представители судебной власти.

«Поэтому мы надеемся, что судебная реформа будет двигаться вперед», – добавил глава НАБУ.

Сытник также рассказал, что Бюро на данный момент расследует 72 дела в отношении электронного декларирования.

«Общая сумма незадекларированных доходов, установленная по этим делам, составляет 769 миллионов гривен. В основном, это народные депутаты и судьи», – отметил Сытник.

Он утверждает, что первые такие дела уже пошли в суд.

В то же время, глава НАБУ подчеркнул, что Нацагентство по предупреждению коррупции, которое проверяет декларации, не передает им все необходимые разъяснения. По словам Сытника, из 39 запросов, которык Бюро отправила в НАПК, ответ поступил только по 8.