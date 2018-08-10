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Национальное антикоррупционное бюро подготовило проекты подозрений в делах, в которых фигурируют народные депутаты.

Об этом сказал глава НАБУ Артем Сытник во время брифинга в пятницу, сообщает «Украинская правда».

«Несмотря на проблемы... детективы и прокуроры двигаются, и сейчас есть интересные наработки по другим делам», – рассказал Сытник.

По его словам, подготовлены и предварительно согласованы с прокурорами проекты подозрений «в делах, где фигурируют, в том числе, народные депутаты Украины».

«И сейчас мы будем пытаться направлять их в САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. – Ред.) для того, чтобы в дальнейшем, возможно, даже выходить на Верховную Раду Украины», – отметил глава НАБУ.

Он напомнил, что сейчас в суде находится дело экс-нардепа Николая Мартыненко, депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков знакомятся с материалами «янтарного дела», расследование которого завершено.
ForUm

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