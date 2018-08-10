По мнению политолога Вячеслава Пиховшека, протест журналистов «ТСН» против участия Оксаны Марченко в шоу «Танцы со звездами» — чистой воды политическая манипуляция, поскольку Виктор Медведчук никогда не давал тех оценок событиям в Украине, которые ему приписал коллектив «1+1».

В эфире NewsOne Пиховшек напомнил, что долгие годы руководил «Телевизионной службой новостей».

«ТСН того периода – «доколомойского», которым руководил я,и ТСН нынешнего периода — ТСН, который поддержал и, фактически, раскрутил евромайдан, который, фактически, наезжает и делит Украину – это разные вещи… Сейчас мы имеем дело с попытку цензуры Оксаны Марченко. Журналисты решают, кто прав, а кто не прав. При мне так не было и не было бы. И это уровень нынешних журналистов ТСН» — считает политолог.

Что касается Оксаны Марченко, звезды украинского телевидения с 20-летним стажем, то ее лучшие проекты, уверен Пиховшек, еще впереди.

«Этот человек, который ну никоим образом никогда не выступал против «ТСН», против «1+1». Этот человек, который всегда делал свою работу. И вот – ее бьют через ее мужа. Причем бьют кошмарным образом – в заявлении «ТСН» говорится о Викторе Медведчуке и гражданской войне. Якобы Медведчук поддерживает гражданскую войну. При мне «ТСН» проверяла информацию, во всяком случае, я работал над этим. Давайте разберем это утверждение», — сказал политолог и привел фрагмент интервью Медведчука Жанне Немцовой из Deutsche Welle:

«Как видим, журналисты «ТСН» приписали Медведчуку… вопрос Немцовой. Вот уровень людей, которые делают новости на «1+1»! Людей, которые считают, что если занять «правильную» в их понимании гражданскую позицию, то всё остальное — не важно! Неважно проверять информацию, важно «мочить» свою коллегу Оксану Марченко. То, что это пример недобросовестной конкуренции, всем и так это понятно», — считает Пиховшек.

Но это, по словам политолога, также «пример ущербных людей, которые завидуют социальному успеху телеведущей и успеху проектов, которые делала Марченко».

«Это — «Имена», «Х-фактор», хотя, подчеркиваю, лучшие ее проекты, я уверен, еще впереди. Мне обидно и мне горько за эту ситуацию, в которой, наверное, принимают участие, в том числе и мои бывшие подчиненные», — подытожил Вячеслав Пиховшек.