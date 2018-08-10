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Сегодня, 10 августа, в селе Песчаное Кременчугского района Полтавской области загорелась мусорная свалка, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на территории свалки твердых бытовых отходов поступило в Службу спасения «101» в 8:45.

Общая площадь пожара составляет 0,08 гектара. Сейчас горит четыре ячейки глубиной прогаров до 1 метра. Общая площадь свалки составляет 6 га, глубина залегания мусора до 3 м.

Для тушения пожара привлечено 5 единиц техники и 13 человек личного состава 14-й, 15-й и 16-й государственных пожарно-спасательных частей. Также, привлечено 2 единицы техники и 2 сотрудника от местного коммунального предприятия.

На расстоянии 700 метров от очага пожара находится озеро, где осуществляется забор воды.
ForUm

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