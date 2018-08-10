Вчера, 9 августа, в Ильинецком районе Винницкой области во время нападения вооруженного мужчины сотрудник сектора реагирования патрульной полиции применил огнестрельное оружие. От полученного ранения правонарушитель погиб на месте происшествия, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Так, около 21:00 в Иллинецкое отделение полиции поступило сообщение от семейного врача, он требует вмешательства полицейских во время оказания медицинской помощи мужчине, который имеет проблемы с психическим здоровьем. По словам медика, он вел себя агрессивно и угрожал физической расправой своей жене и врачам.

Когда на место вызова прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, врачи и местные жители сообщили, что мужчина с ножом в руках побежал в неизвестном направлении, при этом он угрожал кого-то убить.

Обнаружили полицейские вооруженного правонарушителя у местного пруда. Он вел себя неадекватно, чтобы его успокоить и забрать оружие, начали с ним переговоры. На требования полиции и предупреждения о применении оружия он не отреагировал, и бросился с ножом на одного из сотрудников. Полицейскому пришлось применить оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение, от которого погиб на месте происшествия.

По словам местных жителей, у мужчины ранее неоднократно проявлялись приступы агрессии, во время которых он угрожал местным жителям физической расправой.

По этим фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).