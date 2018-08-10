За прошедшие сутки, 9 августа, противник 45 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермлыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое – получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза обстреляли позиции украинских защитников у Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил этих суток не зафиксировано.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, четыре – получили ранения.