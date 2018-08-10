также в разделеПроисшествия
Под Золотым боевики подбили авто с военными, есть погибший и раненые 42
На Днепропетровщине столкнулись легковушка и автобус, пострадали 15 человек 24
На Николаевщине бешеный бык напал на двоих мужчин 65
Боевики обстреляли КПВВ «Майорское» 69
Возле Майорска произошел бой, 1 военный погиб, 3 – ранены, еще 1 – пропал 202
На Волыни во время празднования свадьбы отравились 15 человек 16
Возле КПВВ «Марьинка» на взрывчатке подорвался военный 27
На Херсонщине легковушка врезалась в грузовик, погибли 2 детей 19
В Чернигове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами 194
На Закарпатье контрабандисты избили и подстрелили пограничника 24
На Ривненщине пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста 18
В учебном центре «Десна» застрелился военный 43
Под Днипром столкнулись легковушка и автобус, 2 человека погибли, 13 – пострадали 28
На Днепропетровщине произошла крупная утечка азотной кислоты 31
После падения с велосипеда скончался вице-мэр Каменского 55
Массовое отравление на Львовщине: госпитализированы 26 детей 23
За сутки в Украине утонул 21 человек 27
В Днипре грузовик протаранил 2 легковушки, погибли 2 человека 33

За прошедшие сутки, 9 августа, противник 45 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермлыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое – получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза обстреляли позиции украинских защитников у Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил этих суток не зафиксировано.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, четыре – получили ранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги