Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обнародовала фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова, сделанные 9 августа в колонии.

Денисова также призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову организовать перевод украинского политзаключенного Олега Сенцова в московскую больницу и ускорить процесс его помилования или обмена.

Слова «Слава Украине! – Героям слава!» станут официальным приветствием Вооруженных сил нашего государства, заявил Президент Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что Украине удалось наладить производство артиллерийских боеприпасов крупных калибров и ныне предприятия «Укроборонпрома» готовы к серийному выпуску тех видов, которые до недавнего времени были дефицитными.

В Киеве под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между правоохранителями и гражданами, которые пытались препятствовать этапированию бойцов расформированной спецроты «Торнадо».

Трех бойцов расформированной спецроты «Торнадо», которые содержались в Лукьяновском СИЗО в Киеве, этапировали, а других посадили в карцер.

Нападение на чиновницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк заказали представители правоохранительных и государственных структур. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Около 6:25 боевики обстреляли КПВВ «Майорское».

Вчера вечером, 8 августа, в районе города Золотое в результате вражеского обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. В результате этой трагедии один наш защитник погиб, еще трое - получили ранения.

Убийство бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармата») в Бердянске является заказным. Об этом первый заявил заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськи

Во время Иловайской трагедии в августе 2014 года все стороны совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека относительно нарушений прав человека и международного гуманитарного права, которые были совершены в контексте событий в Иловайске в августе 2014 года.

Человек, который конфликтовал чиновницей Херсонского городского совета, активисткой Екатериной Гандзюк, не работал и не работает в подразделениях Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Сотрудники Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя правления ОАО «Укргазвыдобування» Алексея Тамразова при попытке дать прокурору 200 тысяч долларов взятки.

В Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по автобусу, в котором находились дети, в результате чего по меньшей мере 20 человек погибли, еще 35 были ранены.