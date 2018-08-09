также в разделеОбщество
9 августа. Картина дня 15
Почти 15 миллионов украинцев уже выбрали своего врача 13
Подозреваемого в нападении на Найема объявили в международный розыск 12
Арестован подозреваемый в поджоге Общества венгерской культуры в Ужгороде 15
Джангиров: Политические заявления журналистов с «1+1» — верх непрофессионализма 44
Опубликованы новые фото Сенцова в колонии 74
МВД и Минюст готовят кассационные жалобы на восстановление Бочковского 47
Денисова просит Кремль срочно доложить Путину о состоянии Сенцова 17
В украинских вузах осталось еще 7 тысяч свободных бюджетных мест 37
На Львовщине сотрудница банка украла у клиентов 4 миллиона 73
В РФ запишут на видео разговор с Сенцовым 20
На Харьковщине за содействие террористам задержали предпринимателя 18
В Одессе из-за угроз отменили выступление Алексиевич 26
Осужденного в Крыму украинца Лимешко этапировали в РФ 28
В этом году зафиксировано наименьшее в истории Украины количество выпускников школ 29
Полиция: Убийство «Сармата» является заказным 45
Экс-руковдитель «Укргазвыдобування» предлагал прокурору $200 тысяч взятки 26
У Путина получили письмо матери Сенцова о помиловании сына 17

Исследование ученых Бристольского университета в Великобритании показало: самым лучшим средством против старения из имеющихся на сегодняшний день является физическая активность. Об этой работе ученых пишет Science Alert, сообщает «МедикФорум».

Собрав для участия в эксперименте 1600 человек возрастом от 60 до 64 лет, ученые снабдили их датчиками сердечного ритма, чтобы проанализировать их уровень физической активности. Затем эти данные соотнесли с рядом важнейших параметров здоровья – наличием сердечных заболеваний, уровнем холестерина в крови, присутствием воспалительных компонентов и т.д. В результате специалистами был сделан вывод о том, что достаточная физическая активность и есть пресловутый эликсир молодости.

«У добровольцев с высоким уровнем физической активности мы наблюдали низкое содержание биомаркеров, связанных с сердечно-сосудистыми нарушениями. При этом не имело решающего значения, треинровались люди для наращивания мышечной массы или выполняли аэробные упражнения, включая ходьбу, бег, плавание и езду на велосипеде», - рассказали авторы проекта.

Отметим, что предварительно проводившееся исследование ученых Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса продемонстрировало эффективность физических упражнений для торможения процесса старения сердца.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги