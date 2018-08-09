Исследование ученых Бристольского университета в Великобритании показало: самым лучшим средством против старения из имеющихся на сегодняшний день является физическая активность. Об этой работе ученых пишет Science Alert, сообщает «МедикФорум».



Собрав для участия в эксперименте 1600 человек возрастом от 60 до 64 лет, ученые снабдили их датчиками сердечного ритма, чтобы проанализировать их уровень физической активности. Затем эти данные соотнесли с рядом важнейших параметров здоровья – наличием сердечных заболеваний, уровнем холестерина в крови, присутствием воспалительных компонентов и т.д. В результате специалистами был сделан вывод о том, что достаточная физическая активность и есть пресловутый эликсир молодости.

«У добровольцев с высоким уровнем физической активности мы наблюдали низкое содержание биомаркеров, связанных с сердечно-сосудистыми нарушениями. При этом не имело решающего значения, треинровались люди для наращивания мышечной массы или выполняли аэробные упражнения, включая ходьбу, бег, плавание и езду на велосипеде», - рассказали авторы проекта.

Отметим, что предварительно проводившееся исследование ученых Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса продемонстрировало эффективность физических упражнений для торможения процесса старения сердца.