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Средства инвесторов будут направлены в развитие ОАО «Надра Украины». Об этом говорится в документах, которые розданы правительственному комитету на заседании 9 августа, сообщает KP.ua со ссылкой на «Наши Гроші».

На заседании комитета планируется одобрить распоряжение Кабинета Министров о замене компании «Shell» в соглашении о разделе продукции на «Yuzgas B.V.» (Нидерланды). Средства, которые компания «Yuzgas BV» заплатит за 90% прав и обязанностей в ООО «Надра Юзовская» для вхождения в сделку с правительством о разделе продукции Юзовской площади в Донецкой и Харьковской областях, а не будут перечислены в государственный бюджет, а будут направлены ПАО «Надра Украины».

90% собственности в «Надра Юзовской» «Yuzgas B.V.» обещает заплатить $40 млн (около 1080000000 по нынешнему обменному курсу), но гарантированно из этой суммы будет уплачено только 10%.

Как сообщают Наши Деньги, согласно договоренности Минэнерго с Минфином и Министерством юстиции, 100% гарантию выполнения обязательств «Yuzgas B.V.» предоставляет энергетический холдинг «ЕРН», и эта гарантия покрывает обещанную инвестицию в $ 200 млн в поисковые работы. Бенефициаром холдинга был назван чех Даниэль Кржетински. В Минэнерго со ссылкой на данные журнала «Форбс» оценили его состояние в $ 2600000000.

Национальная акционерная компания «Надра Украины» является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами и др. В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.
ForUm

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