На сегодня 14,8 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, лидирует Винницкая область - там 56% жителей выбрали своих врачей, далее идут Полтавская, Харьковская и Хмельницкая области. В этих регионах даже не у каждого третьего, а почти у каждого второго уже есть свой врач.

«Личный врач — must have для здоровой и долгой жизни. Услуги у него, базовые анализы, вакцинация, профилактические обследования - абсолютно бесплатные для каждого. Если еще не выбрали своего специалиста — не откладывайте на потом! Это можно сделать как в коммунальных медучреждениях, так и в частных клиниках», – подчеркнула Супрун.

Напомним, ранее Минздрав утвердил порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Со 2 апреля началась национальная кампания по выбору врача.