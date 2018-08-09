В четверг, 9 августа, взят под стражу подозреваемый в организации подрыва здания «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде, сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Речь идет о случае, который произошел 27 февраля этого года в Ужгороде на Православной набережной. В частности, установлено, что около 3 часов ночи сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое предварительно установил один из преступников. В результате чего повреждены окна и фасад здания и полностью уничтожено имущество в офисе. Никто не пострадал.

8 августа оперативными сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области на Днепропетровщине задержан подозреваемый в организации данного преступления.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.

Как сообщал ForUm, в Ужгороде в ночь на 27 февраля произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Это уже была вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».

Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения.

Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком.

21 и 22 февраля в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.