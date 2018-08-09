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До конца лета «Укрзализныця» планирует поделить поезда на три класса — комфорт, стандарт и эконом. Об этом в интервью delo.ua сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования «Укрзализныци» Александр Красноштан.

«Мы будем готовы к этому до конца лета», — заявил Красноштан.

Он отметил, что на сегодняшний день «Укрзализныця» находится на финальной стадии согласования изменений с Мининфраструктуры.

«Идея в том, что если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционирование и т. д. Это будет полный пакет услуг. Мы предполагаем, что в поездах класса комфорт будут только купе и СВ-вагоны. Маршрутная скорость в таких поездах будет составлять не менее 70 км/час, это будет самое удобное время прибытия поезда. В поездах типа стандарт будут допускаться плацкарты хорошего уровня, с кондиционером, с биотуалетом. В этих поездах будет скорость меньше, чем 70 км/час. В эконом-поездах будут вагоны старше, возможно отсутствие биотуалета и кондиционера», — рассказал Красноштан.

Говоря о стоимости билета, начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ отметил, что ж/д ведомство планирует само регулировать цену билета на поезда класса комфорт и стандарт, а регулирование цены на поезда класса эконом оставить за государством.

«Если это удастся, это будут положительные изменения как для пассажира, так и для УЗ, ведь мы на многих направлениях хотели бы снизить цену на билет»,— сообщил Красноштан.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в ближайшие 5-10 лет в Украине исчезнут плацкартные вагоны в поездах.

 
ForUm

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