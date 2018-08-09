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В Одессе отменили выступление нобелевского лауреата, писательницы Светланы Алексиевич из-за угроз.

Об этом сообщил организатор мероприятия «Зеленый театр».

«За 4 часа до выступления нобелевский лауреат Светлана Алексиевич была внесена в базу данных «Миротворец» за «пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией» в ходе выступления в Бруклине в 2016 году», – рассказали организаторы, сообщает «Украинская правда».

Алексиевич отметила, что «выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным», а «Зеленый театр» подчеркнул, что «неприемлемо подвергать аудиторию и спикера любого рода рискам».

«Диалоги со Светланой Алексиевич отменяются, мы приносим извинения за причиненные неудобства», – говорится в посте.

В то же время, сейчас в «Миротворцы» уже нет писательницы.

Организаторы говорят, что ее имя там появилось в 16 часов 8 августа, а исчезло – примерно в 18:30 того же дня.

«Я узнала, что поступают угрозы устроителям сегодняшней нашей встречи и мне лично, обвиняя меня в каких-то надуманных совершенно обидах, нанесенных украинцам», – сказала сама Алексиевич.

Она утверждает, что обвинения не соответствуют действительности, так как «ее мать украинка», «родилась она в Украине» и «всегда чувствовала в себе украинскую кровь».

Местное издание «Думская» пишет, что в театр звонили неизвестные, которые угрожали писательнице. К правоохранителям организаторы из-за угроз не обращались.

Во время выступления в Бруклине в 2016 году, в котором якобы обвиняли Алексиевич, она говорила о Холокосте, в частности, о причастности укаринцев к нему.

Алексиевич – известная белорусская писательница. В 2015 году она получила Нобелевскую премию по литературе. Она не признает аннексию Крыма и осуждает агрессию России в Украине.

 
ForUm

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