Осужденного в аннексированном Крыму «украинского диверсанта» Геннадия Лимешко этапировали в Россию. На данный момент он находится в Краснодаре. Об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент русской службы Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. В настоящий момент Лимешко находится в Краснодаре. По предварительной информации, его могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратов, или оставить в Краснодарском крае», – написал он.

Напомним, 15 августа 2017 года ФСБ России заявила о задержании в Крыму «агента Службы безопасности Украины», готовившего серию диверсий.

Задержанный Геннадий Лимешко якобы должен был повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, вызвать горный обвал для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

В свою очередь в СБУ назвали эту информацию очередной провокацией и фейком.

Позже РосСМИ сообщили, что задержанный якобы признал вину в подготовке диверсий.

Как сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович, Лимешко был в мае 2017 года уволен из ВСУ из-за служебного несоответствия.

10 мая подконтрольный России Судакский городской суд признал Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за «незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ».

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова внесла Лимешко в список политзаключенных.