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Несколько священников Русской православной церкви пожаловались на проблемы с получением шенгенских виз через консульство Греции.

Как сообщает Би-би-си, это связано с конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом из-за возможной автокефалии Украинской церкви - созданием в Украине самостоятельной православной церкви.

О том, что у священников РПЦ возникают проблемы с получением греческих виз, стало известно на этой неделе.

Настоятель храма Сергия Радонежского в Москве Василий Биксей рассказал, что хотел вместе с семьей поехать на Афон, но ему пришел отказ в шенгенской визе с формулировкой «нет обоснований пребывания на территории Греции».

По словам Алешина, он слышал от других священников, что русским священнослужителям могут отказать в визе на Афон, поэтому собрался поехать «по другим святыням» с мамой.

«Это политика греческого правительства. Теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния», - рассказал источник, близкий к Константинополю.

 
ForUm

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