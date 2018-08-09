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Главным результатом объединения политсил Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука станет начало борьбы с «Оппоблоком», в ходе которой не исключен союз с Тимошенко. Каким образом будут развиваться события, эксперты рассказали ИА Golos.Ua  

Несмотря на то, что программа Рабиновича «Украинская мечта» была презентована 25 июля, о сближении  «Украинского выбора» с партией «За життя» политтехнологи заговорили еще в ноябре, после присоединения к партии Рабиновича народного депутата Украины от «Оппоблока» Нестора Шуфрича, который слывет соратником Медведчука со времен СДПУ(о).

«Еще тогда в СМИ поговаривали о перетягивании электората от «Оппоблока», из фракции которого ранее вышел Рабинович», — отметил Golos.Ua

Издание также обращает внимание на свежий рейтинг кандидатов в президенты от центра социальных исследований  «София»: лидер  партии «За життя» Вадим Рабинович занимает восьмое место (5,1% голосов), а сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко на втором месте (9.2%).

«В рейтинге он следует тотчас за лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко (12.4%)», — уточняет  Golos.Ua

«У Рабиновича – рейтинг, и в паре с Медведчуком они теперь могут претендовать на весь юго-восточный электорат под старым добрым слоганом «мир». И в состязании с «Оппоблоком»  шансов на доверие к этому слогану больше у Медведчука с Рабиновичем», – написал блогер Михаил Чаплыга, которого злые языки связывают со штабом Юлии Тимошенко.

В этой связи любопытно заявление другого известного эксперта, «близкого к Банковой» Павла Нусса, который спрогнозировал создание Юлией Тимошенко единой оппозиционной структуры. По мнению Нусса, эта структура и предложит  выдвинуть единого оппозиционного кандидата на пост главы государства в лице Тимошенко и кандидатуру премьер-министра в лице Медведчука.

О том, что Виктор Медведчук может попытаться наладить сотрудничество с Юлией Тимошенко, говорит и политолог Борис Кушнирук.

«Не думаю, что партия Рабиновича — это конечная цель Медведчука на украинской политический шахматной доске... Учитывая существующие расклады, можно предполагать, что Рабинович начнет играть на Тимошенко. Он — лишь прокладка для легализации отношений между Тимошенко и Медведчуком и, соответственно, Путиным», — считает политолог.
ForUm

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