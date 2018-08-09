В Минске задержана главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, сообщается на сайте агентства.
Эту информацию подтвердил Следственный комитет Беларуси. В СК отметили, что журналистка задержана «по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА.
«С ней проводятся следственные действия», — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.
Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.
По информации БелаПАН, в СК будет проведен допрос Левшиной, к ней едет адвокат.
Напомним, 7 августа в рамках того же уголовного дела задержали главного редактора крупного независимого интернет-издания TUT.BY Марину Золотову, редактора TUT.BY Анну Калтыгину, а также журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову.
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