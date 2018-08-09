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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что в администрации главы государства получили письмо матери Олега Сенцова о помиловании сына, голодающего более 80 дней, однако не смог сообщить о том, есть ли уже официальная реакция, передает ТАСС.

«Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение Администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции», - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что «по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий». «Большего я вам сказать пока не могу», - добавил Песков.

Напомним, 26 июня мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

 
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