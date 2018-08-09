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В четверг, 9 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,10/27,12 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, текущие котировки на 3 копейки ниже уровня открытия торгов, передает УНИАН.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,42/31,44 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль. По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,0965 грн/долл.

Напомним, в среду, 8 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,03/27,07 грн/долл.
ForUm

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