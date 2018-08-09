По оперативным данным за семь месяцев 2018 года группа «Нафтогаз Украины» уплатила в государственный бюджет около 78,1 млрд грн налогов и дивидендов, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям НАК.

Так, поступления от группы составили 19,8% общих доходов государственного бюджета в январе-июле 2018 года.

Группа «Нафтогаз» остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2017 года совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 107,3 млрд грн.