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По оперативным данным за семь месяцев 2018 года группа «Нафтогаз Украины» уплатила в государственный бюджет около 78,1 млрд грн налогов и дивидендов, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям НАК.

Так, поступления от группы составили 19,8% общих доходов государственного бюджета в январе-июле 2018 года.

Группа «Нафтогаз» остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2017 года совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 107,3 млрд грн.

 
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