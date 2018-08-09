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Хозяйственным судом удовлетворен иск прокуратуры Одесской области к публичному акционерному обществу и частному нотариусу, которым государству из незаконной частной собственности возвращен портовый элеватор стоимостью 260 млн грн, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Исковые требования заключались в признании права собственности на имущество за государством, а также признании незаконными и отмене решений о государственной регистрации права частной собственности на это имущество за предприятием.

Так, решением суда признаны незаконными действия нотариуса, которая зарегистрировала за ПАО (продовольственно-зерновая сфера) право собственности на целостный имущественный комплекс портового элеватора в Одессе.

Площадь элеватора - а это комплекс зданий, депо, гаражи, подсобные хозяйства, склады и цеха составляет более 25 тыс м кв. Оценочная стоимость имущества составляет более 260 млн грн.

Следует отметить, что нотариальные действия совершены с превышением полномочий, а именно при отсутствии решения владельца элеватора - государства в лице Кабинета Министров Украины об изменении правового статуса имущества.
ForUm

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