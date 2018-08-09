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В Белом доме работают над указом, который может позволить президенту США Дональду Трампу вводить санкции против стран, которые вмешиваются в американские выборы. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на проект документа, передает УНИАН.

В документе из 8 страниц говорится о том, что президент может наложить санкции на «10 из 30 крупнейших субъектов предпринимательства» в стране, правительство которой вмешивается в выборы. Эксперты сказали, что эта мера может быть достаточно сильной.

Собеседник в Белом доме заявил, что положения в приказе еще могут быть изменены, поскольку пока, это только проект. В проекте постановления создается категория правонарушений - вмешательство в выборы, которое включает в себя «усилия по дезинформации в Интернете».

Напомним, 13 июля в США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США.

Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис допускает, что в выборы американского президента 2016 года, помимо России, могли также вмешиваться и другие субъекты.
ForUm

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