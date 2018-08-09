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В следующем году планируется увеличить количество военных-участников и расширить географию проведения военно-тактических учений «Си Бриз-2019». Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

Он напомнил, что в этом году в учениях «Си Бриз-2018» приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников.

«Оценка менторов из 8 стран-членов четкая и однозначная - благодаря обучением был сделан большой шаг вперед по повышению уровня взаимодействия и координации ВМС Украины и военных сил стран-союзников. И военные учения «Си Бриз-2018» - это не только повышение такой совместимости, но и наращивание уровня морской и полевой выучки и слаженности многонациональных подразделений», – отметил Глава государства.

«Наше сотрудничество свидетельствует о единстве и готовности вместе защитить мир и общие ценности. В планах же в следующем году - увеличить контингент военных-участников учений, особенно военно-морских сил, и расширить районы проведения учений «Си Бриз-2019», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, в июле в Украине состоялись украинско-американские военные учения серии «Си Бриз».
ForUm

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