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Состояние незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова очень плохое, он почти не встает. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан.

Сенцов также заявил, что не собирается прекращать голодовку.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову и председателя Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаила Федотова обсудить любые условия обмена Сенцова. 

Президент Украины Петр Порошенко никогда не сотрудничал с бывшим руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советником экс-президента Виктора Януковича Полом Манафортом.

Полиция установила место продажи кислоты, которой облили чиновницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк. 

Возле контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» на линии соприкосновения, военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул подал заявление об отставке

Президент Украины Петр Порошенко подарил старшему сыну и народному депутату Украины от БПП Алексею Порошенко 1,1 млн грн, а также часть прав на жилой дом в с. Козин (Обуховский район, Киевская область).

Средняя цена импортного природного газа в июле 2018 года составила 7593,7 грн, или 288,8 долл., за 1 тыс. куб. м.

Число погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 347

Финансовые запасы украинского правительства уменьшились, что заставляет Нацбанк тревожиться. На счетах Министерства финансов, из которых проводятся выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, меньше всего денег за более чем четыре года. Об этом пишет Bloomberg, объясняя, что план по наполнению бюджета Украины выполнить не удалось.

 
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