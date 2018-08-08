«Оппозиционный блок» задолжал американскому политтехнологу Полу Манафорту 2,4 миллиона долларов за работу на выборах в Верховную Раду в 2014 году, сообщил ключевой свидетель по делу Манафорта и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс, передает Радио Свобода.

Он отметил, что на протяжении 2015 года Манафорт пытался вернуть деньги.

Гейтс добавил, что «Оппозиционный блок» был последним клиентом политтехнолога в Украине.

Ранее сообщалось, что следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинскими Партией регионов и «Оппозиционным блоком».

По данным СМИ, документы доказательной базы против политтехнолога свидетельствуют, что Манафорт сотрудничал в 2014 году с мэром Киева Виталием Кличко.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.