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Украинский пловец Михаил Романчук завоевал «золото» в дисциплине 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта.

В финальном заплыве он уверенно, на 2 секунды опередил ближайшего преследователя - олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и шестикратного Европы итальянца Григорио Польтриньери, сообщает УНИАН.

Отметим, что это уже третья индивидуальная награда для украинца Михаила Романчука на чемпионате Европы.

Ранее он завоевал золото на дистанции 400 метров и серебро на 800 метров. Примечательно, что два года тому назад украинскому пловцу покорилась лишь бронза на этой дистанции. Благодаря успеху Романчука, Украина идет на 4-м месте в рейтинге ЧЕ по плаванию. В активе у сине-желтых 3 золотых и 1 серебрянная медали.

Напомним, 7 августа Андрей Говоров стал чемпионом Европы, установив новый рекорд по плаванию.

 
ForUm

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