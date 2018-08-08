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Американский конгрессмен Крис Коллинз, который активно выступал в Конгрессе в поддержку политики кабинета Дональда Трампа, задержан по обвинениям в мошенничестве и ложных показаниях.

Об этом сообщил в среду американский центральный телеканал CNN, передает Укринформ.

«Конгрессмену-республиканцу, который представляет штат Нью-Йорк, Крису Коллинзу, выдвинуты обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с электронными коммуникациями и фальшивых показаниях», - сообщил телеканал со ссылкой на Министерство юстиции США.

По информации ФБР, конгрессмен Коллинз, который имеет первую каденцию в Палате представителей и в течение всего времени активно выступал в поддержку Трампа, был задержан утром в среду в офисе его адвоката в Манхэттене.

По информации СМИ, Коллинз был членом руководства биотехнологической компании Inaudate Immunotherapeutics. 
ForUm

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