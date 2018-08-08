Сегодня, 8 августа, в 11:21 на территории Алешковского района Херсонской области в районе 269 километра автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск в результате столкновения легкового автомобиля Mazda-3 и грузовика МАЗ погибли двое детей, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
На месте происшествия полицейские предварительно выяснили, что 44-летний водитель автомобиля Mazda-3, двигаясь в направлении г. Геническ, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и совершил наезд на стоящий автомобиль МАЗ. В результате ДТП двое малолетних пассажиров легковушки от полученных травм погибли. Их родители с телесными повреждениями доставлены в Центральную районную больницу города Новая Каховка.
Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
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