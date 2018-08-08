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Организатору покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко Вячеславу Пивоварнику Федеральная служба безопасности России заплатила 100 тысяч долларов. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил участник операции, подставной «киллер» журналиста Алексей Цымбалюк.

«Получил инсайдерскую инфу... Пивоварник за убийство Бабченко получил от фсбшников $100 кусков! Если меня читает хоть один фс, передай там своему начальству - я требую орден и, конечно же, предоставьте 35 тыс. к авансу», – написал он, не указав источник этой информации.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга –  Вячеслава Пивоварника.

Герману продлили срок содержания под стражей до 23 сентября.
ForUm

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