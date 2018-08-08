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Асма Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, госпитализирована в больницу. У нее обнаружили рак.

Об этом сообщили на странице канцелярии главы Сирии в Twitter. У женщины нашли злокачественную опухоль молочной железы, передает УНИАН.

Как видно на опубликованном фото, супруга президента Сирии уже начала лечение: она сидит под капельницей, рядом с ней находится ее муж. 

11 августа жене сирийского президента исполнится 43 года. Башар Асад женился на Асме в 2001 году. У них родился сын Хафез (в 2001-м), дочь Зейн (2003-м) и сын Карим (2004-м).
ForUm

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