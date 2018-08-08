Под действием психотропных веществ водитель маршрутки вез пассажиров из Буковины в Тернопольскую область, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Сотрудники Заставнивского отделения полиции разоблачили нарушителя в ходе проведения профилактической операции «Перевозчик».

Отрабатывая территорию района, полицейские сектора реагирования патрульной полиции после обеда 6-го августа остановили маршрутный автобус Mercedes сообщением Черновцы-Залещики.

За рулем микроавтобуса находился 29-летний житель села Мамаевцы Кицманского района. Во время проверки документов полицейские заметили у мужчины признаки опьянения.

В дальнейшем мужчину отправили в больницу для прохождения медицинского осмотра. По заключению врача оказалось, что водитель-нарушитель управлял маршрутным автобусом под действием психотропных веществ. Мужчина пояснил, что накануне употреблял лекарственные препараты.

На нетрезвого водителя полицейские составили протоколы по части 2 статьи 121 (нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или шлемами) и 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

О факте нарушения полицейские сообщили сотрудникам Укртрансбезопасности для дальнейшего принятия решения о лишении перевозчика лицензии на осуществление пассажирских перевозок.