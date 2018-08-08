В ближайшие сутки погодные условия восточной Европы, в том числе и Украины, будет формировать антициклон над Беларусью, поэтому ожидается сухая и жаркая погода.

В четверг, 9 августа, в Украине без осадков, ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 15-20°, днем 27-32°, сообщает «Украинская правда».

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

В пятницу, 10 августа, в Украине также без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на Закарпатье и побережье морей 16-21°; днем 26-31°, на Закарпатье до 34°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

8 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°, в Днепре в пределах Киева 25°.