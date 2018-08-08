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После присоединения к партии «За життя» лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука у партии появляются хорошие шансы пройти в ВР. Об этом в эфире 112 Украина заявил политический аналитик Руслан Бизяев.

«Если такой мощный организатор, как Виктор Медведчук, пополнил ряды партии «За життя», то это, безусловно, для нее плюс. Потому что в первую очередь он организатор, а партия - это в первую очередь организационный процесс. В этом смысле у «За життя» появляются хорошие шансы пройти в ВР. По данным любой социологии, за последний квартал запрос граждан Украины на мирное решение конфликта на востоке приближается к цифре 70%. Другое дело, это 70% разделены вопросом, как именно достичь мира на востоке. У Медведчука есть свой план, он основан на выполнении минских договоренностей, при этом интересы Украины не нарушаются. Но для того, чтобы война продолжалась бесконечно, на Медведчука и тех, кто выступает за мирное решение конфликта, сразу вешается ярлык «агент Москвы», то есть рассматривается не суть вопроса, а персона», - сказа он.

Бизяев также добавил, что для того, чтобы кандидат от юго-востока имел шанс пройти во второй тур, кандидат должен быть один.

«Для того, чтобы кандидат от юго-востока имел шанс пройти во второй тур, он должен быть один. А сейчас мы имеем как минимум двух кандидатов, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича. Еще не определились Вилкул, Мураев, Добкин. Если не будет единого кандидата, то, на мой взгляд, шанс на прохождение во второй тур минимален», - добавил он.

Отметим, что очередные президентские выборы в Украине должны пройти весной 2019 года. Ряд кандидатов уже заявили о желании баллотироваться на пост президента.

 
ForUm

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