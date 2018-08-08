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Вчера, 7 августа, вблизи населенного пункта Большой Бычков Закарпатской области трое контрабандистов напали на пограничника, а один из них выстрелил ему в спину из травматического оружия, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Одну из попыток перемещения товаров с помощью летательных аппаратов обнаружили вчера пограничники Мукачевского отряда вблизи населенного пункта Большой Бычков. Во время несения службы наряд, возглавляемый начальником пограничного подразделения, зафиксировал полет квадрокоптера с территории Румынии в Украину. Чтобы разоблачить места возможного взлета и посадки беспилотника пограничники отслеживали его перемещение. Вскоре пограничники зафиксировали его посадку на территории одного из домов», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в это время к офицеру подбежали трое мужчин и начали наносить ему удары. Один из мужчин выстрелил пограничнику в спину из травматического оружия.

С целью пресечения преступления, к месту происшествия вызван наряд полиции. Двух нападающих задержали, личность третьего устанавливается. Также изъято травматическое оружие, из которого, вероятно, стреляли в пограничника.

Информация об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.345 УК Украины «Угроза или насилие к работнику правоохранительного органа» внесена в ЕРДР.
ForUm

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