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Вчера, 7 августа, в 21:30 в Ривненской области вблизи села Александрия пьяный депутат Сарненского райсовета Петр Зембицкий за рулем автомобиля насмерть сбил пожилого велосипедиста. 

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Городище-Ривне-Староконстантинов вблизи села Алесандрия.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что водитель автомобиля Ауди Q7 на иностранной регистрации, 35-летний житель села Большое Вербное Сарненского района, двигаясь в направлении Ривного, допустил наезд на велосипедиста. От полученных травм 58-летний житель села Александрия погиб на месте.

По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал 1,27 промилле.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщает UA: Рівне, за рулем авто был депутат Сарненского райсовета 36-летний Петр Зембицкий. Эту информацию журналистам подтвердил заместитель начальника Главного управления полиции в области Александр Панасюк.

 
ForUm

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