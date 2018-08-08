также в разделеМир
Мэттис: В выборы президента США могла вмешаться не только РФ 28
СМИ опубликовали записку, которую Путин якобы передал Трампу 903
В Эстонии ищут боевую ракету, случайно выпущенную истребителем 35
Маск заявил о планах выкупить все акции Tesla 40
В Беларуси задержали сразу 9 оппозиционных журналистов 20
В Берлине часть аэропорта закрывали из-за секс-игрушки в багаже 28
SpaceX запустила на орбиту очередной спутник 29
В ЕС введут новые правила предоставления гражданства 49
Число пострадавших в результате взрыва в Болонье превысило 100 человек 37
В Сенате США раскрыли детали новых «сокрушительных санкций» против РФ 181
Еврокомиссия заблокировала санкции США против Ирана на территории ЕС 21
Трамп восстановил все санкции США против Ирана 32
ФБР задержало четырех россиян 25
В Италии перевернулся автобус с сезонными рабочими, погибли 12 человек 22
СМИ: Британия потребует от РФ выдать подозреваемых в химической атаке в Солсбери 115
Медведев: Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт 45
В результате взрыва в Болонье обвалилась эстакада, погибли 2 человека 33
Взрыв в Болонье: 1 человек погиб, еще 65 – пострадали 41

Главнокомандующий американскими ядерными силами Джон Хайтен предупредил, что Россия и Китай не являются «друзьями» США, поскольку Москва и Пекин стремительно создают гиперзвуковое оружие, а у США пока нет от него защиты, сообщает Голос Америки.

«Нельзя назвать их нашими друзьями, если они создают оружие, которое может уничтожить Соединенные Штаты Америки, и поэтому нам нужно наращивать свой потенциал, чтобы иметь возможность для реагирования», – заявил генерал ВВС Джон Хайтен, глава Стратегического командования США, выступая на Симпозиуме по ракетно-космической обороне в Хантсвилле, штат Алабама.

Хайтен добавил, что Пентагон реализует около 10 программ, связанных с защитой от нового вида оружия.

«Мне всегда хотелось, чтобы мы начали работу над гиперзвуковым оружием пять или десять лет назад, потому что тогда нам не пришлось бы волноваться. Но мы этого не сделали, поэтому нам нужно активизироваться сейчас, чем мы и занимаемся», – сказал он.

В апреле Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 928 миллионов долларов на разработку неуказанного количества гиперзвукового ударного вооружения для ВВС США.

В соответствии с этим контрактом компания отвечает за проектирование, конструкторские работы, интеграцию вооружения и материально-техническое обеспечение.

Гиперзвуковым оружием называется ракета, способная двигаться со скоростью не менее 5 Махов, то есть по меньшей мере в пять раз быстрее скорости звука. Иными словами, скорость гиперзвуковой ракеты составляет более полутора километров в секунду.

Хайтен, который ранее называл Россию «самой значительной угрозой» для США, недавно описал мрачный сценарий гипотетического столкновения американских войск с гиперзвуковым оружием ранее в этом году.

И хотя в прошлом Хайтен предупреждал о том, что Россия стремится к обладанию гиперзвуковым оружием, во вторник он попытался принизить значение заявлений Путина.

«На своей мартовской пресс-конференции, прямо перед выборами, Путин говорил о таких возможностях, как гиперзвуковое оружие, ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и тому подобное. Но знаете что? Он пока еще не может понять, где находятся подводные лодки, не может вывести из строя 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (США), поэтому наши возможности по сдерживанию по-прежнему не вызывают сомнений, являются непревзойденными, и мы способны доминировать и реагировать на любую угрозу. Мы являемся доминирующей военной державой на планете в каждом пространстве ведения боевых действий, и все это понимают», – сказал Хайтен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги