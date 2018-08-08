В центре Москвы на Крымском мосту развернули большой баннер с изображением незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила российская журналистка Виктория Ивлева.

«Сегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой банер. И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей», – написала она.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.