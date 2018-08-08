Победа Виктора Медведчука в категории «Мир и отношения с СНГ» в телефонном голосовании, после которого лидер «Украинского выбора — Права народа» вошел в команду партии «За життя», свидетельствует о том, что народ поддерживает тех, кто реально делает все для прекращения конфликта, а риторика ненависти, используемая «партией войны», уже не действует. Такое мнение выразил народный депутат Украины, представляющий «Украинский выбор — Право народа» в «Оппозиционном блоке» Василий Нимченко.

Именно Виктор Медведчук с первых дней противостояния на Донбассе говорил о необходимости урегулирования конфликта мирным путем и призывал начать широкий диалог между Киевом и Донбассом, напомнил Нимченко.

«Когда представители Национального института стратегических исследований называли в качестве одного из вариантов прекращения конфликта в стране «ампутацию» Донбасса, когда первый президент Украины предлагал отколоть этот регион — часть территории страны, Виктор Медведчук продолжал настаивать на необходимости возвращения Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. И не просто говорил — делал все возможное», — подчеркнул народный избранник.

Василий Нимченко акцентировал внимание на том, что в мае 2014 года Виктор Медведчук и народный депутат Нестор Шуфрич вели переговоры с представителями Донецка и Луганска.

«В результате деятельности посреднической переговорной группы удалось достичь соглашения о начале диалога между Трехсторонней контактной группой (в нее входят представители ОБСЕ, Украины и России) и «ДНР», «ЛНР». Кроме того, с 20 декабря 2014 года Виктор Медведчук занимается вопросом обмена удерживаемыми лицами. Благодаря его деятельности как переговорщика удалось вернуть домой более 480 наших граждан», — отметил Нимченко.

Местью адептов «партии войны» за принципиальную и последовательную позицию В. Медведчука по отстаиванию идеи мирного урегулирования конфликта и изменения губительного для Украины западного вектора развития стали обвинения политика в сепаратизме.

«Но сами они, так умело навешивающие на оппонентов ярлыки «сепаратистов», пытались навязать обществу огосударственный сепаратизм — «отрезать» Донбасс, отказаться от части территории Украины, от наших сограждан, оставшихся там. Итогом такой политики уже стали раскол общества — деление граждан на «своих» и «чужих», социальная незащищенность и нарушение прав (прежде всего жителей Донбасса), разрушенная экономика (за последние четыре года Украина превратилась в самую бедную страну Европы)», — указал народный депутат.

По его мнению, несмотря на тонны грязи, которые вылили на лидера «Украинского выбора — Права народа» представители «партии войны» и их ручные СМИ, запрос на мир в украинском обществе только усиливается.

«И риторика ненависти, используемая «партией войны», уже не срабатывает. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов: все больше тех, кто готов на компромиссы ради мира в стране. Украинцы все четче дают понять: они доверяют тем, кто способен привести страну к миру. Восстановить мир, «сшить» страну, поднять экономику», — подытожил Василий Нимченко.