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Издание Politico опубликовало записку, которую якобы передал президент России Владимир Путин главе США Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки 16 июля, сообщает УНИАН.

В документе содержится ряд предложений по взаимному разоружению. Издание раскрыло содержание русскоязычной версии документа. Как утверждает Politico, они получили его от российских чиновников.

В записке изложены предложения, которые касаются сферы контроля над вооружениями: продление двухстороннего договора об ограничении ядерного вооружения, а также заключение нового договора, ограничивающего размещение оружия в космосе.

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа, оказавшегося в распоряжении Politico.

В то же время представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз заявил, что президенты не производили обмен никакими предложениями, оформленными в письменном виде.

В то же время, ранее Путин рассказал журналистам о записке с «рядом конкретных предложений», которую передали «американской стороне».

Как сообщал ForUm, Трамп и Путин встречались 16 июля в Хельсинки.

19 июля Трамп заявил, что, что ожидает следующей встречи с Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине. 

Позже Трамп перенес встречу с Путиным на 2019 год.
ForUm

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