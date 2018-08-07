Компания бывшего руководителя избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта, которая занималась политическими консультациями, помогала Президенту Украины Петру Порошенко в 2014 году. Об этом во время дачи показаний в суде сказал Рик Гейтс, бывший бизнес-партнер Манафорта.

Апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению на убийство управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в России, находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы со стороны РФ.

По состоянию на 1 августа, по предварительным данным, международные резервы Украины составили 17 млрд 748,5 млн долл. США.

Уже с августа жители Киева будут оплачивать услугу по вывозу твердых бытовых отходов отдельно, причем тариф будет зависеть не от площади отдельно взятой квартиры, а от количества фактически проживающих там людей и от типа дома. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Апелляционный суд Киева изменил подозреваемому в нападении на лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева координатору С14 Сергею Мазуру меру пресечения на домашний арест с 22:00 до 6 утра.

Украинское следствие относительно якобы незаконного хранения оружия освобожденным из российской тюрьмы Александром Костенко продолжится. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Количество отравившихся в гостинице в селе Раковец Пустомытовского района Львовской области увеличилось до 27 человек.

Президент Петр Порошенко провел неделю в частной поездке в Европейский Союз. Об этом сообщили в Администрации Президента.

В военном параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины, который состоится 24 августа на главной улице столицы, примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники. Об этом во время подготовки личного состава к мероприятию заявил министр обороны Степан Полторак.